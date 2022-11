En el món de la pilota, tots els professionals es coneixen bé i saben els punts febles i forts de cadascú. És el que es veurà en la final de la XV Copa Caixa Popular d’escala i corda que es jugarà demà a Vilamarxant, que va ser presentada en la seu corporativa de l’entitat valenciana, i que es decidirà entre Benidorm, amb Soro III i Nacho, i Montserrat, amb Marc i Santi.

«Són dos jugadors que volen fer quinze ràpids. Són molts anys competint i compartint vestidor amb Santi», va comentar Soro III, mentre que el mitger va recordar que «hem perdut les tres partides de la fase regular contra ells i això ja diu molt del que ens podem trobar. Nacho és el número u indiscutible al mig i Soro III també ho ha sigut». Per la seua part, Marc jugarà la tercera final consecutiva de la Copa, una competició que l’il·lusiona perquè «depén més de mi».

Més enllà de demà, hui també hi haurà Copa. En este cas, amb la resolució del tercer i quart lloc entre Dénia, amb Francés i Félix, i Murla, amb Giner i Jesús, a Pelayo (16.30 hores, Proximia TV).

Copa 2

La seu de Caixa Popular també va servir per a presentar la final de la IV Copa 2 Caixa Popular. Serà hui divendres (18.00 hores, Proximia TV), també a Pelayo, on Mario i Carlos es batran amb Héctor de Sueca i Bueno. Dues de les grans promeses al rest, amb dos dels jugadors que quedaren fora de la Copa, però que han aportat l’experiència per a «saber gestionar moments emocionals i esportiu certes partides en este nivell», va declarar Bueno.

Així mateix, a l’acte també van intervenir Paco Alòs, director de RSC de Caixa Popular, Manuel Martín, representant de la Fundació per la Pilota, i Xavier Jorge, alcalde de Vilamarxant.