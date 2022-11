El VI Trofeu Mixt Masymas va descobrir ahir als primers finalistes en la modalitat de raspall. Iván i Canari van obtenir el bitllet després de guanyar a Marrahí i Seve per 25-15 a Xeraco. Els recentment campions del II Trofeu de La Llosa de Ranes continuen en ratxa i ahir van haver de remuntar un resultat advers.

Marrahí Seve van dominar l’inici del duel per a situar-se amb 15-5 amb un joc contundent en atac i parant totes les ofensives rivals. Això no obstant, Iván i Canari van reviscolar i mostrar-se més segurs per a igualar la partida, encara que els de Castelló van disposar de diverses oportunitats amb ‘val’ per augmentar la diferència al marcador. No va ser així i Iván va certificar el triomf amb quatre quinzes, joc net, raspant-la des del dau a la galeria.

El cartell de la final en raspall es tancarà hui al trinquet d’Oliva (18.30 hores) amb Moltó i Tonet IV o Salelles II i Brisca.