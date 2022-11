La Fundació per la Pilota va anunciar ahir la creació d’una nova competició independent de l’Individual, diferent de l’original que es manté en el calendari. El ‘Campionat Mà a Mà’ s’incorpora al calendari per a dotar-lo d’uns enfrontaments solament entre pilotaris per a oferir una major puresa. La gran diferència recau en el fet que desapareix la figura del feridor. Primer serà el torn per a l’escala i corda i, més avant, jugaran els de raspall.

Seran els mateixos pilotaris els que es boten la pilota des del dau. Primer tirant-se-la al primer escaló, pegant a continuació en el rebot i colpejant després que caiga dins del mateix quadre del dau. Un total de vuit pilotaris competiran pel títol i estan distribuïts de la següent manera. En el grup A: Pere Roc II, Francés, Giner i Puchol II. En el Grup B: José Salvador, De la Vega, Marc i Salva Palau. Els dos millors classificats seran de semifinals i els vencedors es disputran el títol en la final. Estes tres últimes partides es jugaran a 9 jocs, amb els pilotaris començant amb el marcador en iguals a 15. Això es descobrirà després que tots els pilotaris s’enfronten entre ells. Un total de dotze partides, tres per cap, on el triomf suposa dos punts i una unitat per al derrotat que arribe als 50 tantejos. Una altra diferència és la resolució de les partides. El lluminós iniciarà amb iguals 25 i es jugarà a 60 jocs, a excepció de si s’arriba a iguals a 55. Aleshores, hi hauria un ‘tie break’ com al tenis. El desempat es donaria amb el primer pilotari que aconseguisca 7 quinzes, amb una diferència de dos punts. El jugador que partisca inicialment al dau, també ho faria en este ‘tie break’ i, després, hi hauria canvi de posicions perquè cadascun dispute dos quinzes seguits al dau, i així evitar que siga determinat per a la victòria.