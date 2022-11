La XVI Lliga CaixaBank de raspall entra en una nova etapa. Aquesta edició 2022 serà la primera en què les jugadores entraran en competició ja amb el cartell de raspall professional femení. Es tracta d'un canvi substancial respecte a les edicions anteriors en què la competició es feia representant als diferents clubs. Ara, amb l'arribada del professionalisme, seran cinc equips, cinc trios, és a dir 15 jugadores, les que lluitaran per a alçar el títol.

En aquesta edició, els cinc equips que estaran representats seran els formats per Victoria, Anabel i Ivet, d'una banda, Aida, Fanni i Marina per una altra, també Ana, Natalia i Àngela de Faura, així com Irene, Myriam i Júlia i el trio format per Erika, Amparo i Mireia. Totes lluitaran per una competició que agafa un nou impuls amb el seu caràcter professional, amb un format de lliga inicial, per a establir quins seran els equips que jugaran la final, el 17 de desembre.

La competició arrancarà el diumenge 13 de novembre i s'allargarà en la seua fase regular fins a l'11 de desembre. Les finals seran el 17 de desembre, al trinquet d'Alzira, amb una primera partida pel tercer i quart lloc, i després la gran final. En total la competició comptarà amb 12 partides que es jugaran en els trinquets de Benissa, Bellreguard, Ondara, Sueca, Guadassuar, Piles i Càrcer, a més d'Alzira.

El director d'Institucions de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Jaime Casas, ha mostrat el seu suport "als cinc equips de la Lliga CaixaBank de raspall professional femení, la Lliga més important del calendari", i el seu orgull en "representar a CaixaBank com a entitat patrocinadora, sempre al costat de l'esport, masculí i femení, i especialment amb la pilota valenciana, compartint valors com l'esforç, el compromís, el treball en equip, la capacitat de superació i el respecte.

Per a Josep Miquel Moya, director general de l'Esport de la Generalitat Valenciana, "paga la pena aquest acte perquè es veuen els progressos que han anat fent les jugadores, tot i que continuem pensant que hi ha molta feina per fer, però la podem fer junts amb la col·laboració de totes les entitats per convertir la pilota valenciana femenina en l'escenari destacat que li pertoca". Moya ha agraït a CaixaBank "la seua aportació permanent a la pilota valenciana", i al president de la Federació "el seu treball; la pilota valenciana li deu molt".

El president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán, ha manifestat que per a la Federació “és el campionat més important perquè és el primer any de professionalisme de les dones”. Sanjuán ha recordat que jugaran “les millors jugadores formant equips igualats perquè el campionat siga espectacular”.

“La Federació ha treballat molt durant l'últim any pel professionalisme de les dones i ara és una realitat i un èxit i estem molt satisfets perquè li les ha pogudes oferir una continuïtat en campionats i partides professionals”. De la mateixa manera, Sanjuán ha volgut “agrair a CaixaBank que haja patrocinat l'Individual i la Lliga professional de dones, ja que que són els dos campionats més importants del calendari de la màxima categoria”.

CALENDARI DE COMPETICIÓ

Diumenge 13 de novembre, 17:00h, Benissa:

Aida, Fanni i Marina contra Irene, Myriam i Júlia.

Dijous 17 de novembre, 17:00h, Bellreguard:

Ana, Natalia i Àngela de Faura contra Victoria, Anabel i Ivet

Diumenge 20 de novembre, 11:30h, Ondara:

Irene, Myriam i Júlia contra Ana, Natalia i Àngela de Faura

Diumenge 20 de novembre, 17:00h, Bellreguard:

Erika, Amparo i Mireia contra Aida, Fanni i Marina

Divendres 25 de novembre, 17:00h, Sueca:

Victoria, Anabel i Ivet contra Erika, Amparo i Mireia

Domingo 27 de novembre, 12:00h, Guadassuar:

Aida, Fanni i Marina contra Ana, Natalia i Àngela de Faura

Dijous 1 de desembre, 17:00h, Bellreguard:

Irene, Myiriam i Júlia contra Victoria, Anabel i Ivet

Divendres 2 de desembre, 17:00h, Sueca:

Erika, Amparo i Mireia contra Ana, Natalia i Àngela de Faura

Diumenge 4 de desembre, 12:00h, Piles:

Victoria, Anabel i Ivet contra Aida, Fanni i Marina

Diumenge 12 de desembre, 12:00h, Càrcer:

Irene, Myiriam i Júlia contra Erika, Amparo i Mireia

FINALS (Tercer i quart lloc i gran final):

Dissabte 17 de desembre. Trinquet d'Alzira