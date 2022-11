Aquest diumenge va arrancar la XVI Lliga CaixaBank de raspall d'elit femenina, la primera on les jugadores gaudeixen de contracte professional, amb el duel entre els equips d'Aida, Fanni i Marina, de roig, i Irene, Myriam i Júlia, de blau. El trinquet de Benissa va acollir una gran partida, en la qual les sis pilotaris jugaren molt a pilota i deixaren quinzes de gran nivell per al públic assistent, amb representació per part de l'Ajuntament de Benissa en la persona de la regidora d'Igualtat Lorena Ivars.

L'equip roig, primer ocupant del dau, va començar millor la partida i s'apuntà el primer joc de manera còmoda. Molt més li va costar a l'equip blau defendre el seu traure, però acabà signant el 5 iguals. Tot i això, Irene, Myriam i Júlia no es mostraven tan precises com les seues rivals, que amb la qualitat d'Aida, la fermesa de Fanni i la gosadia de Marina s'adjudicaren la seua treta i trencaren la de les blaves. Amb 15-5 la partida semblava molt complicada per a l'equip d'Irene, ja que les seues possibilitats de fer-se amb la victòria penjaven d'un fil. En eixe moment, Myriam va tirar mà de la seua experiència, va tranquil·litzar a les seues joves companyes i a poc a poc recuperaren la confiança i es ficaren de nou en la partida després de trencar el traure d'Aida. L'equip roig, molt segur fins el moment, va començar a dubtar i no va poder tancar els jocs en els quals disposà de val al seu favor. Tot i els esforços del bloc d'Aida, el trio blau equilibrà el marcador i tornà a trencar la treta del rival per a ficar-se per davant al marcador. Amb 15-20 i traure, el grup d'Irene sentencià la partida al seu favor. Les pròximes partides es jugaran el diumenge 20, ja que la partida prevista per al dijous 17 entre Ana-Natalia-Àngela i Victoria-Anabel-Ivet ha canviat de data al dissabte 11 de desembre. De matí, a les 11:30 hores, el trinquet d'Ondara acollirà el duel entre Irene-Myriam-Júlia i Ana-Natalia-Àngela. A les 17:00 hores, el trinquet de Bellreguard albergarà l'estrena d'Erika-Amparo-Mireia contra Aida-Fanni-Marina.