La fase de grups del Campionat Mà a Mà d’escala i corda ja és història per a José Salvador i Marc. Tot i que encara queda una jornada per davant, el de Quart de les Valls i el de Montserrat ja saben que disputaran les semifinals. Això es deu a les victòries aconseguides ahir al Nou Trinquet de Guadassuar. Primer va ser el torn per al triomf de Marc sobre Salva Palau per 60-50, amb l’estrena del nou ‘tie break’ que defineix el desempat. A continuació, José Salvador va certificar el passe en véncer a De la Vega per 60-50.

Amb estos resultats els de la jornada inicial, José Salvador i Marc queden amb quatre unitats per a comandar el grup A, amb el de Quart de les Valls com a líder. Per l’altra banda, De la Vega i Salva Palau van aconseguir puntuar a Guadassuar, però eixa unitat és insuficient per a tractar d’intimidar als ja classificats en la data final de la fase regular. I és que ambdós pilotaris només poden obtenir dos punts més i matemàticament queden fora de les eliminatòries. Respecte a les partides, Marc va haver de lluitar fins al desempat, una situació que encara no s’havia viscut al llarg del campionat. En un duel amb molta errada acumulada i colps violents, els quinzes eren ràpids i així es va arribar a iguals a 55. Ja en el ‘tie break’, Salva Palau va pegar primer i va aplegar a ficar-se amb un avantatge de 4 a 1. Les forces es van igualar i, finalment, Marc va guanyar per 8-6. Així mateix, José Salvador va remuntar en els jocs finals gràcies a una pilota nova amb la qual va acumular tres tantejos seguits per a véncer en un duel prou complet per l’alt nivell d’ambdós contendents. La competició continua hui al trinquet de Pelayo, on també podria tancar-se la classificació a les semifinals del Grup A. Puchol II es batrà amb Pere Roc II (16.30 hores), mentre que després serà el torn per a Giner enfront de Francés (18.00 hores). Tenint en compte els resultats de la primera jornada, Puchol II i Giner serien de semifinals si guanyen, sempre que Francés no puntue. I és que la unitat aconseguida pel de Petrer en la data inicial li dona vida, ja que els dos que encapçalen guarden dos punts. Per la seua part, Pere Roc II està obligat a guanyar.