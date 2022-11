El Campionat Mà a Mà va visitar Pedreguer per a definir la classificació per a les semifinals en el Grup B, on José Salvador accedeix com a líder mentre que Marc passa com a segon.

Ambdós pilotaris es van enfrontar en la segona partida de la vesprada amb victòria per al de Quart de les Valls per 60-45. Els jocs van caure de manera alternativa fins que l’electrònic va reflectir iguals a 45. Va ser aleshores quan José Salvador va marcar la diferència, sobretot amb les seues restades per contrarestar les bones rematades de Marc. Amb este desenllaç, José Salvador jugarà una semifinal a la Pobla de Vallbona contra el segon del Grup A i Marc s’enfrontarà al líder d’eixe mateix grup a Vila-real. Abans, De la Vega i Salva Palau es van acomiadar del torneig i ho van fer amb honors amb triomf per al primer per 60-50. De la Vega va imposar la seua tècnica a la força de Salva Palau, que va cometre algunes errades que van ser decisives per a ficar el marcador en 45-30 en la seua contra. Però el d’Alginet es va entonar i va vendre cara la derrota.