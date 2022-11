El trinquet del Genovés va viure ahir la celebració de la final del Trofeu Arturo Bataller disputada en la modalitat de raspall. Marrahí i Tonet IV es van coronar campions amb una partida sabatera (25-0) sobre Ian i Brisca. Així, Tonet IV va fer gaudir als seus veïns amb el títol a una casa, on Marrahí també és un habitual a l’hora d’entrenar amb el mitger. Per la seua part, Ian i Brisca no van poder continuar la ratxa al trinquet genovesí, escenari des d’on recentment es van convertir en campions de la Copa.

El resultat de la partida denota la superioritat de la parella que es va coronar al Genovés. Així mateix, cal afegir que Ian i Brisca no van tindre sort, ja que després de caure en el primer joc des del rest, els blaus van disposar d’una oportunitat amb ‘val’ en el seu dau que no van tancar. A més de moltes pilotades que van caure de la galeria quan estaven al rest. Per l’altre costat, Marrahí continua fort i, això, amb el número u al capdavant suposa un punt extra, ja que Tonet IV va controlar el joc.