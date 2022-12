La Fundació per la Pilota Valenciana va celebrar sessió ordinària per a tancar l’any 2022 on es van exposar al Patronat de l’entitat temes relatius al pressupost que ara acaba, el de l’any que ve, el pròxim calendari esportiu o el grau d’objectius complits en la campanya que ara acaba.

Tot molt important, encara que el fet més rellevant va ser la dimissió de Joan Alepuz com a president de la institució per motius personals. En votació realitzada pel mateix Patronat, Juan Ureña, membre de la Comissió Executiva, va ser elegit com a successor.

El Patronat en ple va traslladar a Joan Alepuz l’agraïment sincer per la seua entrega i dedicació durant el temps que ha ocupat el càrrec de president de la Fundació per la Pilota i li va demanar que continue vinculat a l’entitat com a membre de la Comissió Executiva i al ple del Patronat, petició que ha estat acceptada per ell.