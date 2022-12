No hi ha matemàtiques possibles. El resultat de l’última jornada de la fase regular marcarà als semifinalistes. Així és en el grup A del ‘Campionat Mà a Mà’ de raspall després de la segona disputada al trinquet de Xeraco. Ian va véncer a Salelles II per 25-10, mentre que Vicent va guanyar a Moltó per 25-15. Resultats que deixen tot igualat a la classificació. És per això que el bitllet per a les eliminatòries es designarà en la jornada final.

Els quatre pilotaris que componen el grup A guarden una unitat de diferència al caseller. Així, Vicent queda al capdavant amb tres unitats. Moltó també acumula tres punts, ja que ahir va sumar una unitat en arribar als 15 tantejos, però el de Xeraco marxa primer gràcies a la victòria aconseguida en l’enfrontament directe. Per la seua part, Ian queda tercer amb dues unitats per davant de Salelles II, cuer amb els mateixos punts, però amb pitjor coeficient de tantejos. Amb tot açò, el trinquet de Piles dictaminarà als semifinalistes el pròxim divendres. Per un costat, Moltó o Salelles II. Per l’altre costat, Ian o Vicent. Pel que respecta a les partides disputades a Xeraco, Ian va ser el primer a assaborir els dos punts. El 25 per 10 davant Salelles II va vindre després d’una actuació més que regular del de Senyera. I és que la tàctica de Ian va ser clara. Disparava a l’esquerra del seu contrincant, ajustant la pilota a la paret i quan veia l’oportunitat canviava la direcció de la vaqueta per a menejar-lo i marejar-lo. Amb esta jugada, Ian avançava posicions, fins a rematar el quinze. Salelles II només va poder respondre amb 15-5. Des del rest, l’oliver va igualar forces en el joc deixant un tanteig bonic i pilotejat per ambdós. Salelles II va replicar a Ian en el moment que està es va quedar guardant la posició. Més igualat va estar el triomf de Vicent sobre Moltó (25-15). El de Xeraco es va escapar en els dos jocs inicials, però el de Senyera va igualar ràpidament a 15. Molt de joc net on el pilotari que duia la iniciativa es feia amb el tanteig. Vicent es va apoderar del joc amb un ritme alt i un encert destacat. El local va evitar que Moltó restara amb comoditat i així sumar quinzes per engrandir la confiança a cada colp. La victòria va caure des del dau amb un Vicent incontestable.