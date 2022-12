El calendari de l’escala i corda professional arriba a la seua fi, com és habitual, en el mes de desembre. Un any 2022 que ha deixat campions de tota mena, encara que tot no està dit. Els millors jugadors de la modalitat encara s’han de reunir al voltant del Trofeu Mestres. Un campionat que serveix per a premiar als jugadors més destacats al llarg d’una temporada amb diferents protagonistes respecte al període corresponent.

Si una figura destaca per damunt de la resta és Puchol II. Des de l’inici de l’any, el de Vinalesa va imposar la seua qualitat per a marcar diferències. La Lliga CaixaBank va caure en les seues mans formant equip amb Santi i Carlos. Una declaració d’intencions en el primer gran campionat de la temporada per a saber el que vindria després. Puchol II continua sent el número u. Una definició que ve marcada pel joc que ofereix a cada trinquet al llarg de l’any, però que principalment s’atorga a aquell que és capaç d’apoderar-se del Campionat Individual.

El rest de l’Horta Nord no va fallar i contra Marc va alçar-se amb el cinqué fris grec i el tercer consecutiu. Fet que va provocar que Puchol II s’enduguera el títol en propietat a casa. Un privilegi que guarden molt pocs pilotaris i que deixa una empremta en la història.

Precisament, Marc també podria considerar-se com un dels pilotaris de la temporada. Tot i no conquerir un dels tres campionats considerats com grans, el de Montserrat va estrenar-se en una final de l’Individual i també va batre’s pel títol en la Copa Caixa Popular. En este cas, Marc va formar parella amb Santi, el qual també acumula mèrits per a ser de la partida al Mestres. Tampoc haurien de quedar fora els campions de la Copa, Soro III i Nacho, atesos els criteris de selecció de l’edició anterior i la versió germana en raspall. Els cartells es descobriran la pròxima setmana, segons informen des de la Fundació per la Pilota.

LA PISSARRA

Dimecres 7 de desembre | 17:00

Trinquet de Guadassuar

- Ramón i Marc

- Momblanch i José

Dimecres 7 de desembre | 18:30

Trinquet de Guadassuar

- Soro III i Nacho

- Pere Roc II i Javi

Dijous 8 de desembre | 17:00

Trinquet de Benissa

- Capellino i Efrén

- Adrián II i Guillem Palau

Dijous 8 de desembre | 18:30

Trinquet de Benissa

- Puchol II, Félix i Hilari

- Francés, Tomás II i Conillet