La modalitat d’escala i corda ja té el seu Trofeu Mestres, que està patrocinat per l’Ajuntament de València i que resulta l’esdeveniment més important de la pilota professional entre els celebrats íntegrament al Cap i Casal.

El torneig transcorrerà en dos jornades que tindran lloc al trinquet de Pelayo. El dijous es completaran les semifinals. Primer, Puchol II, Santi i Héctor s’enfrontaran a Giner, Tomàs II i Carlos. I a continuació, Soro III, Nacho i Bueno jugaran contra Marc, Félix i Monrabal II. Els vencedors pugnaran pel títol el pròxim dissabte.

La selecció dels pilotaris ha estat tenint en compte els assoliments en les tres grans competicions de l’any, cas del Campionat Individual, la Lliga i la Copa. Per a completar els trios en la punta s’ha premiat els mitgers vencedors de la Lliga 2 i la Copa 2.

El torneig també tindrà una gran càrrega emotiva per la imminent retirada de Soro III i Félix, que rebran l’estima de l’afició en el seu comiat de blanc a la ‘catedral’.

El XVI Trofeu Mestres Ciutat de València va ser presentat al Complex Esportiu i Cultural de la Petxina a València. El regidor d’Esports del consistori local, Javier Mateo, va presidir l’acte. «Des de l’Ajuntament fem tot el possible per impulsar i professionalitzar el món de la pilota. A poc a poc creixem en pressupost amb el qual donem suport al nostre esport i també a les escoles esportives», va dir.

La Fundació per la Pilota, que organitza el torneig, va estar representada per Joan Alepuz. «Continuem treballant per millorar les condicions dels jugadors. Fa cinc anys vam començar amb un pressupost de 733.000 euros i enguany tenim pressupostats 1.600.000 euros. Això demostra que la Fundació és un instrument vàlid i necessari», va assenyalar.