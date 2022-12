El Campionat Mà a Mà de raspall espera ja les semifinals després de tancar ahir al trinquet d’Oliva la fase regular, en una jornada on s’havia d’adjudicar la plaça que quedava vacant, que serà per a Vercher per la seua victòria davant Marrahí per un contundent 25-5.

Ambdós pilotaris eren els candidats al lloc lliure en la fase final, els dos tenien com a única opció la victòria i per tant s’esperava un duel renyit i de poder a poder. Però no, el jove rest de Piles va ser prou superior al genial pilotari de Castelló, que esta vegada no va jugar segons les seues possibilitats.

Marrahí va començar al dau i espentant, encara que Vercher li va trencar el traure amb bones restades i, principalment, rematades poderoses. A continuació, el de Piles feia bona la primera presència al dau tenint més la iniciativa en eixe segon joc i sent més constant en atac.

Amb 15-5 en el marcador, la partida ja no va oferir molta més brega. A Vercher l’eixia prou la pilota i a Marrahí no, amb la qual cosa, el desenllaç no es va fer esperar.

Iván acaba primer

La sessió va començar amb el duel entre Iván i Badenes on el pilotari d’Ontinyent es jugava acabar primer del mateix Grup B mentre que el de Xeraco s’acomiadava de la competició. Finalment, victòria per a Iván per 25-10, que arriba a la fase final amb ple de victòries i com a únic invicte.

Una vegada més, Iván va ser clar dominador. A Oliva va fer una altra demostració de poders, de recursos i de saber plantejar les partides mà a mà.

Això sí, davant un rival voluntariós que en cap moment va abandonar, tot i el domini del rival, que va dir adeu al torneig d’una manera molt digna.

Semifinals

La primera semifinal es jugarà el dissabte a la Llosa de Ranes on Ian, que ha sigut líder del Grup A, s’enfrontarà a Vercher, com a segon del B.

L’altra eliminatòria tindrà lloc el pròxim dilluns al trinquet de Xeraco, ara amb el millor contendent del Grup B, que ha sigut Iván, contra el segon del Grup A, que ha estat Salelles II. La final es disputarà el dia 24 a Piles.