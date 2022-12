Un cap de setmana sense pilota valenciana mai és el mateix. Aquest dissabte i diumenge són especialment diferents perquè hi ha repartides moltes competicions amb finals, com la de l’Individual d’escala i corda a Algímia d’Alfara, les semifinals del Circuit La Bolata de llargues o l’Autonòmic de raspall parelles aproop! telecom que se celebra a Ontinyent. Precisament és aquesta cita una de les més importants perquè aglutina un gran nombre de clubs que han estat durant els últims mesos lluitant per ser els millors. Per estar a la gran cita de les finals.

Per això, el trinquet del Poliesportiu d’Ontinyent serà l’escenari d’un cap de setmana complet de Finals del Campionat Autonòmic de raspall parelles, Gran Premi aproop! telecom. Dissabte es viuran sis finals, i cinc el diumenge, repartides entre els matins i les vesprades. Aquest dimecres va tindre lloc la presentació oficial al mateix trinquet ontinyentí, amb la presència de tots els equips finalistes de totes les categories. Les finals comencen dissabte La competició l’obriran el dissabte a les 10:00h els equips d’Intersemillas Tamborí D i Ajuntament de Beniparrell K, de Quarta C masculina. Aquesta mateixa categoria, en femenina, coneixerà l’equip campió just en la següent partida, a les 11:00h, que eixirà entre els equips d’Ajuntament de Beniparrell I i CPV Rafelbunyol B. El matí es tancarà amb la final de les 12:00h, de Quarta B femenina, entre Disid Alfara A i CPV Segària A. La vesprada del dissabte rebrà altres tres finals. La de les 16:00h correspondrà a Quarta A masculina, amb els equips de Paraíso Natural Bicorp C i Cooperativa Progreso Bicorp B. A les 17:00h es disputarà la final de Segona masculina, entre CPV Favara A i CPV Muro A, mentre que a les 18:00h es tancarà la jornada de finals amb el duel de Tercera masculina entre CPV Gavarda C i CPV Quatretonda B. Diumenge, jornada completa Si el dissabte es jugaran sis finals, el diumenge són cinc les programades. Al matí, des de les 10:00h, la final de Segona femenina entre Justo Ballester Meliana A i Ajuntament de Beniparrell B. A les 11:00h seguirà la competició amb la partida de Primera masculina entre Family Cash Alzira A o Bicoroliva Bicorp A, mentre que a les 12:30h es preveu la final de Tercera femenina entre Les Alcusses Moixent A i Ajuntament de Beniparrell D. Les finals es tancaran de vesprada amb dues partides. Primer està programat a les 16:30h el duel de Quarta A femenina on espera rival Les Alcusses Moixent B. A les 17:30h se celebrarà l’última final, la de Quarta B masculina, entre CPV Xeraco D i Intersemillas Tamborí C. Historiales