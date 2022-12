La final del Campionat Mà a Mà de raspall comença a esbrinar el cartell del pròxim dissabte al trinquet Ciscar de Piles. Ian és el primer a escriure el seu nom després de véncer ahir a Vercher en el desempat. La semifinal viscuda a La Llosa de Ranes va haver d’allargar-se fins al ‘tie break’ on el de Senyera va imposar-se per 7-5, perquè ambdós pilotaris van igualar a 20 tantejos.

La partida era un duel d’estils. Per un costat, la pegada i explosivitat de Vercher. Per l’altre, la constància i seguretat de Ian. Finalment, el martell del de Senyera va ser definitori. Tot i que d’inici pareixia que el de Piles era el que portava la iniciativa, tota eixa aparença venia marcada per la manera de jugar de Ian. El finalista va saber aguantar i ser pacient fins a trobar el moment indicat per a tacar, bé desviant la trajectòria o enviant-la dalt de la galeria, sense tindre en compte en quina zona de la canxa es posicionava.

Un estil que Ian ha desenvolupat al llarg d’un campionat on ja espera rival en la final.