Al trinquet de Dénia es va consumar la retirada de Félix després de més de dos dècades com a professional, temps durant el qual ha tingut una de les trajectòries més destacades en la història recent de la pilota.

El mitger va disputar la seua última partida de blanc i abans va rebre el corresponent homenatge. Tot va eixir bé: corredor fet per jugadors d’ahir i hui; parlament d’autoritats de la importància del director general de l’Esport de la Generalitat, l’alcalde de Dénia i els presidents de la Fundació i la Federació; lliurament d’obsequis; i partida, en la qual a més va guanyar.

Però especialment destacable és la generositat que va mostrar l’homenatjat, que va voler compartir la glòria d’un dia tan especial.

Primer, amb el gran Antonio Reig Ventura, El Rovellet. La figura més gran després de l’inigualable Paco Cabanes El Genovés. Molt vinculat a Dénia i sent soci d’honor del club de pilota local, feia tres anys que el mestre no visitava ni la ciutat ni el trinquet. Però ahir va fer un esforç per estar en el comiat de Félix. L’aplaudiment, en aparéixer en la pista, va ser monumental.

Més emotiu encara va ser quan en el seu parlament, Félix va nomenar a un altre gran, Carlos Solaz, que ens va deixar el passat 10 d’agost a causa de l’ELA. En el seu nom hi va anar la seua dona, Cristina, que també va rebre la calor de l’afició.

I per petició expressa de Félix, Genovés II va jugar amb ell tot i que fa tres mesos que es va retirar, encara que no se li va notar la inactivitat. I clar, el respectable va ovacionar cada jugada marca de la casa, i en van ser moltes. Héctor va completar l’equip per a guanyar 60-45 a Pere Roc II i Javi. Un gran dia.