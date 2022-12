Irene de Massamagrell, Myriam de l’Alqueria d’Asnar i Júlia de Tavernes de la Valldigna van inscriure aquest dissabte el seu nom com a les primeres jugadores que guanyen la Lliga CaixaBank de raspall d'elit femenina, que celebrà la seua XVI edició, amb contracte professional. El campionat, que fins ara s’havia disputat per clubs, disputà la gran final al trinquet d’Alzira, amb un gran ambient de públic i amb les càmeres d’ADN Valencià en directe.

Tant l’equip campió com el subcampió, el format per Aida de Moixent, Fanni de Beniarbeig i Marina de Algímia d’Alfara, oferiren al públic una magnífica partida de raspall professional que va durar quasi hora i mitja i amb moment de jugar molt a pilota. El duel va resultar ‘dauer’, i la reballà, que va afavorir a l’equip roig, va resultar a la fi decisiva.

Els dos conjunts demostraren per què han sigut els més forts d’aquesta Lliga CaixaBank. Les roges, amb Irene, que als seus 19 anys ha signat una temporada espectacular, l’experiència de Myriam i Júlia, què amb 16 anys ha arribat per a quedar-se amb les millors, trobaren un duríssim rival en la formació liderada per Aida, la sòlida Fanni i la creixent Marina.

La partida va fer absoluta justícia al prestigi del campionat i, en un trinquet ràpid com l’alzireny, cap dels dos equips va aconseguir mostrar feblesa ni imposar la seua superioritat. D’aquesta manera, l’electrònic va anar repartint els jocs equitativament fins arribar al 20-20, amb les roges al dau. Després del 30 iguals, el triomf depenia de la més mínima errada i de la mà una mica més ferma. L’equip d’Irene, Myriam i Júlia va estar més encertat i es va fer amb el triomf.

El tercer lloc, per a Victoria, Anabel i Ivet

El duel pel tercer i quart lloc, disputat prèviament a la gran final, va enfrontar a Victoria, Anabel i Ivet contra Erika, Amparo i Mireia. L’equip roig, també beneficiat per la reballà, es va imposar amb solvència per 25-10 després d’una partida sense massa història, amb Victoria com a gran referent.