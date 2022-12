Que Iván està en un moment de forma excepcional és sabut per tots els incondicionals del raspall, com també se sap que és un gran especialista dels duels un contra un. Fins i tot, hi havia constància que era favorit en la segona semifinal del Campionat Mà a Mà ahir a Xeraco. El que no estava tan clar és que atropellara de la manera que ho va fer a tot un finalista del Campionat Individual que també està com una poma, cas de Salelles II, que va cedir amb el resultat sabater de 25 per cap.

El d’Ontinyent va fer un recital; un altre que s’afegeix en este torneig on arriba invicte a la gran final. Seguint la tònica de les partides anteriors, el pilotari es va mostrar molt concentrat i amb claredat d’idees, la seua pilota va eixir prou més forta que la del rest d’Oliva i a més va defensar pilotes impossibles que va convertir en quinze davant la desesperació del rival en veure que no li eixien les coses. Ahir, la brega va durar tres jocs. En el primer, Iván va trencar el traure de Salelles II a força de tornar molta pilota fins que li va quedar l’oportunitat de rematar, colp que va executar a la perfecció. A continuació es va haver d’emprar a fons per a anotar amb la treta en el segon val. I posteriorment va pujar el tercer parcial al seu marcador amb constància, paciència i una gran definició. A partir d’ací, Salelles II es va esfondrar anímicament i la consecució dels dos jocs següents va ser relativament còmoda. Ara queda la final contra Ian el pròxim dissabte al trinquet de Piles. Dos estils totalment contraposats i una partida d’allò més interessant.