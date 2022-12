Quatre de les figures de la pilota professional van fer ahir de Reis Mags a l’Hospital Clínic de València, on van arribar carregats de regals i de ganes de traure un somriure als menuts que ocupen la cinquena planta a l’espera d’una ràpida recuperació, que de segur arribarà.

Puchol II i Tonet IV van repetir en esta iniciativa de la Fundació per la Pilota que va sorgir l’any 2019, per a després quedar interrompuda a causa de la pandèmia. I segons apunta el número u del raspall, l’any que ve també s’apuntarà a este «matí diferent que caldria fer més sovint perquè a la pilota li dona visibilitat, però sobretot estàs fent que menuts que no ho estan passant massa bé tinguen una estoneta divertida», apunta Tonet IV.

Per al seu homòleg del joc per dalt corda, «veure com els canvia l’ànim i el caràcter no està pagat. Els menuts són molt agraïts i empatitzen de seguida», comenta Puchol II.

Salelles II i De la Vega s’han estrenat com a portadors d’obsequis. «He gaudit més que els xiquets. Veure la seua cara de felicitat quan entrem, xarrem amb ells i damunt els donem un regal, han sigut moments molt especials que t’omplin com a persona», diu De la Vega.

Per la seua part, Salelles II defineix l’experiència com a «enriquidora. Et poses en la seua pell i en la dels pares i ha de ser dur. Si hem aconseguit que puguen evadir-se una miqueta de la situació en la qual es troben, podem estar satisfets. Jo, sobretot, estic content».

Contentes també van quedar les encarregades de cuidar a tan especials pacients. «Iniciatives com esta ajuden els xiquets a desconnectar de la rutina hospitalària i a socialitzar. Sembla que els pilotaris estiguen fent este tipus de coses cada dia. Es nota que estan molt a prop de la gent; els he vist molt humans i han sabut relacionar-se i seguir el joc de xiquets de diferents perfils i edats. Molts no tenen el carisma i la gràcia que han tingut», comenta Maria Pons, coordinadora de la Unitat Pedagògica.