Orba va presentar les finals del V Circuit La Bolata de llargues. La competició es disputarà el pròxim 8 de gener al carrer Major de la localitat alacantina, tant en categoria Absoluta com en Juvenils.

En la categoria Sènior el títol se’l jugaran a partir de les 12:00h del dia 8 els equips de GRE Relleu i CPV Parcent. Serà la reedició de l’última final d’aquest circuit, que data del 2019, ja que la pandèmia va obligar a fer una pausa en la competició. En Juvenils el circuit se’l disputaran Orba i Parcent, eixe mateix dia a partir de les 10:00h.

L’acte de dijous va servir per posar de relleu la importància d’un circuit com aquest en el qual molts equips s’animen a participar i moure l’activitat de llargues entre els seus jugadors. Com va destacar el vicepresident de llargues de la Federació de Pilota Valenciana, Juanra Such, “ha sigut una Bolata molt interessant, amb localitats noves com Sella, Benimagrell i Tibi, amb clubs nous i jugadors nous”. Això ha permés veure una competició diferent i de molt d’atractiu tant per als equips com per als espectadors, que cada cap de setmana de competició sabien amb antelació quina era la seu de les partides de cada jornada.

Així mateix, Ignasi Cervera, alcalde d’Orba, localitat que acollirà les finals del 8 de gener, s’ha mostrat il·lusionat com cada vegada que el Circuit La Bolata ha passat pel seu carrer a jugar a pilota i a jugar les finals. “Per a Orba és un plaer i un orgull acollir una competició de carrer, de llargues en aquest cas, i més si és amb una empresa local com La Bolata”, va dir Cervera durant la presentació.

A la categoria Sénior, Relleu i Parcent es classificaren per a la final després d'imposar-se en les seues eliminatòries contra Top Recambios Castells i Sella, respectivament.

D'aquesta manera, es tornarà a repetir la final celebrada en l'edició de 2019, l'última celebrada. Parcent jugarà la seua quarta final del Circuit, després d'haver guanyat les tres anteriors que ha disputat. Per la seua part, Relleu tindrà una nova ocasió per a apuntar-se el títol que es va escapar en l'anterior final.

En la categoria Juvenil, les semifinals jugades a Relleu també deixaren dos marcadors ben diferents. La primera, jugada entre Sella i Parcent, es va decidir també amb un triomf parcentí per la mínima (7-8) després de prop de dos hores de joc. Pel que fa a l'altra semifinal, Orba es va imposar clarament a Benimagrell per 8-1.

Ara només resta esperar al 8 de gener per conèixer quins seran els equips que regnaran en aquesta edició del Circuit La Bolata de llargues.