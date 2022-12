El Campionat Mà a Mà ja coneix al primer campió al quadre d’honor. Iván d’Ontinyent va adjudicar-se el títol el passat dissabte al trinquet Ciscar de Piles. Iván va superar a Ian amb una final que va resultar sabatera, és a dir, 25 per cap. Un marcador que confirma el bon desenvolupament de l’ontinyentí al llarg del campionat i una millora en la disciplina individual.

Iván va partir des del dau i no va deixar que Ian agafara quasi iniciativa. L’ontinyentí era el que menejava al rival d’un costat a l’altre, amb pilotades tancades i traent-lo de lloc. En el moment que Iván va avançar, va ser determinant per a tancar el quinze.

Una vegada al rest, la pel·lícula no va canviar. Iván va aguantar les envestides de Ian amb seguretat. El de Senyera no era contundent i el rest blau recuperava la iniciativa per a desplegar més recursos i alternatives. Iván va soltar el braç per a trobar la llotgeta de baix i tancar el joc.

Ian va voler igualar-lo amb raspades fortes per baix que elevaven la pilota, però Iván va treure a col·lació la millor treta per a castigar al contrincant. Això no obstant, Ian va ficar la llavor per a competir i des del dau es va situar amb 30 per cap, encara que la reacció va quedar ací. El rest roig no va dirigir la vaqueta cap als costats, tot i alçar-la, però l’ontinyentí va respondre picant-la. Iván va veure com se li complicava i va decidir disparar a la galeria amb efectivitat.

Els intercanvis van créixer i Ian va pegar un pas endavant en el joc final. Les fuetades d’Iván, eren contestades amb la mateixa força pel roig. Així, Ian va tindre tres oportunitats amb val per a estrenar el caseller. Tanmateix, Iván no va permetre que això ocorrerà. Amb la tranquil·litat que va mostrar al llarg de la partida, el campió va tornar a buscar que la pilota fera coses i en el moment oportú va encanonar. El títol va arribar a la primera ocasió.