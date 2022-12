Al trinquet de la Pobla de Vallbona es va jugar en partida única el Gran Premi Nadal, que com a al·licient per als pilotaris i aficionats oferia un premi a la corda per als vencedors. Però el duel no va acabar. I és que amb el marcador en 45-30 favorable a Salva Palau i Javi, que vestien en faixa blava, Giner va abandonar per lesió. Monrabal II completava la parella de roig.

Fins al moment de la suspensió, s’estava veient un bon duel. Els dos primers jocs van ser per a Giner i Monrabal II, que ho feien tot molt més fàcil, sobretot el quinze, amb especial encert del mitger per a tirar la pilota dalt.

I així estava transcorrent el tercer joc, amb val i 15 per als rojos, però finalment van sumar Salva Palau i Javi, gràcies a les canonades del rest d’Alginet, ben dirigides i corregudes de mà. La potència de Salva Palau també va resultar decisiva perquè els blaus igualaren a continuació a 25, aconseguint el parcial net.

La partida s’havia equilibrat en el marcador i en forces. Giner i Monrabal II tornaven a posar-se per davant, però amb una forta oposició enfront, la mateixa que es van trobar Salva Palau i Javi en el joc següent, que novament posava les taules en l’electrònic, ara a 30.

Va ser aleshores quan la dupla de blau es va posar per primera vegada per davant. Les pilotades del rest d’Alginet continuaven duent ‘caldo’ i complicaven les restades dels de l’altre costat de la corda, mentre que Javi estava apareixent per a forçar errades o directament fer quinzes. Els blaus creixien com a equip i feien patir Giner, que no trobava la manera de contrarestar tanta eficàcia. El rest de Murla no jugava el que podia i sabia; primer símptoma del que vindria després.

L’evident millora d’uns i la falta de pegada dels altres van pintar el duel de blau per la consecució d’altres dos jocs més, quatre consecutius, que permetia Salva Palau i Javi distanciar-se en 30-45. A continuació, Giner va dir que no podia continuar, molt al seu pesar, per unes molèsties al gluti que anaven a més.

Pelayo i Benidorm

Ara cal esperar a conéixer l’abast de la lesió de Giner, que el divendres està anunciat en la gran final del Trofeu Nadal de Benidorm juntament amb Pere per a enfrontar-se a Puchol II i Héctor. Abans, el dijous, Pelayo tancarà el seu Trofeu Nadalenc amb la final que enfrontarà Salva Palau i Nacho contra José Salvador i Álvaro Gimeno.