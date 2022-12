Una de les funcions més importants dins d’un trinquet és la de marxador i a Pelayo eixe és Manuel Soro. Amb més de quaranta anys d’experiència a la catedral, el pròxim dijous serà l’última vegada que s’encarregue de les travesses. Una tasca que va vindre precedida de la seua funció en el seu trinquet, el Tio Pena de Massamagrell, en companyia del seu germà Batiste Soro i que Manuel també ha exercit en altres punts del territori valencià.

«Vaig començar en l’any 1982. La família Tuzón es va fer càrrec de Pelayo en el 80 i el meu germà Batiste era el marxador amb Selfa, però li feia falta més gent. S’omplia cada dia», rememora Manuel. I és que si ara, Pelayo obri només dijous i dissabte, antigament ocupava tota la setmana, encara que primer «es va llevar el diumenge i Batiste va entrar a marxar amb la condició que el dimarts quedara lliure perquè era el dia a Massamagrell. La meua zona era l’escala on arreplegava cabassos de diners, hui en dia ja no es veu. És una llàstima que ara no hi haja el mateix aforament d’aleshores», postil·la Soro.

El que va començar amb Batiste, va continuar després «amb el ‘Gat’ i quan es va jubilar amb Pedro ‘El Zurdo’», detalla Manuel. Més enllà de tota una vida al càrrec del Tio Pena i mitja amb les travesses a Pelayo, Soro també ha desenvolupat la faceta de marxador als trinquets d’Alginet, Guadassuar o La Pobla de Vallbona entre alteres, sempre dies solts. Això va ser possible perquè Manuel regentava una xarcuteria al matí i ocupava les vesprades al trinquet.

Com a marxador, Manuel coneix a tot el món de la pilota, encara que siga de vista i «has d’estar espavilat per a buscar la postura abans que acabe el quinze», afegeix.