Ja pot començar el debat, perquè la Fundació per la Pilota acaba d’anunciar els equips que participaran en la pròxima Lliga CaixaBank, que arrancarà el dia 13 a Piles i El Genovés en el cas del raspall, i el dissabte 14 a Pelayo i Pedreguer en la disciplina per dalt corda.

El format de competició serà idèntic al de la passada edició, quan es va fixar el nombre de participants en set, mentre que la fase regular va variar d’una ronda a dos actes.

En acabar la primera ronda, que constarà de 21 partides, l’equip que tanque la classificació serà eliminat i els sis restants passaran a la segona, on mantindran els punts aconseguits. Una vegada conclòs este segon acte, amb 15 partides, els quatre primers conjunts de la taula accediran a les semifinals, que seran a anada i tornada. Per a la final es manté la partida única.

En la composició dels equips, la premissa és que tots estiguen equilibrats. A partir d’ací entra l’opinió de cadascun. Hi haurà qui pensarà, per exemple, que als números uns Puchol II i Tonet IV els hi han apretat massa, o que pel contrari tenen companys molt forts per a la seua condició de grans dominadors de l’escala i corda i el raspall respectivament. I així amb cada formació.

Moviments

Respecte a la passada edició, Puchol II, Pere Roc II, Giner, De la Vega i Marc repeteixen en la posició del rest. No estaran Genovés II i Soro III, que s’han retirat, i el seu lloc l’ocuparan José Salvador i Francés.

Al mig tornaran a estar Nacho, Pere, Tomàs II, Jesús, Javi i Santi, mentre que la retirada de Félix ha deixat un lloc lliure que serà per a Álvaro Gimeno, que s’estrenarà com a mitger.

Este moviment també implica que s’òbriga la porta en la punta. Carlos, Héctor, Hilari, Bueno, Conillet i Guillermo repeteixen, mentre que Monrabal II torna a la Lliga després de dos anys.

En raspall, al rest continuen Ian, Marrahí, Vicent, Montaner, Vercher i Iván i es produeix la baixa destacadíssima de Moltó, que són paraules majors. Salelles II serà la cara nova.

Al mig també hi haurà novetats per una altra absència destacada, la de Sanchis. Repeteixen Seve, Lorja, Canari, Tonet IV, Raúl i Brisca, mentre que Murcianet puja des de la punta.

Davant continuen José, Néstor, Ibiza, Marc, Ricardet i Bossio, mentre que el lloc que deixa Murcianet serà per a Sergi.