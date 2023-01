Comença un nou any en la pilota professional després d’una temporada on Tonet IV i Puchol II continuen sent els indiscutibles números u en les modalitats de raspall i d’escala i corda, respectivament. El Campionat Individual marca el distintiu com als millors en el seu, però no és només per això que són els més destacats d’una temporada que també compta amb altres noms protagonistes com és el cas de Nacho.

Tant Puchol II, com Tonet IV són els rivals a batre. Cada partida que juguen és un autèntic desafiu per als contrincants perquè el joc que desenvolupen els atorga eixe estatus diferencial. En el cas dels títols, Puchol II també va apoderar-se d’un altre dels tres grans, la Lliga. Amb Santi i Carlos per davant, el de Vinalesa va conquerir el tercer entorxat lliguer en la seua carrera. Per la seua part, Tonet IV va arribar a la final amb Montaner i Ibiza. En este cas, Vicent, Raúl i Murcianet van estrenar el seu palmarés amb un dels grans. Vicent va trencar la porta després de ser finalista lliguer en l’edició anterior i exhibir un gran potencial en la seua jove carrera, mentre que Raúl va confirmar la seua aposta al mig i Murcianet va pegar un pas endavant per a consagrar-se entre els millors, tal com prometia. En el que respecta al Campionat Individual, Puchol II i Tonet IV van repetir com l’any anterior, encara que en esta ocasió amb premi doble. Ambdós pilotaris es van emportar a casa el fris grec perquè el títol va significar el tercer consecutiu, tot i que per a l’escaleter va ser el cinqué en total. La temporada dels números u no queda ací, ja que en els tornejos i trofeus menors també van deixar una actuació memorable. Cal destacar que Puchol II també va guanyar el nou Campionat Mà a Mà, mentre que en raspall eixe honor va recaure en Iván, el qual es presenta com a candidat per a derrocar a Tonet IV en el pròxim Individual. La Copa va ser la confirmació que Nacho és el millor mitger d’escala i corda en l’actualitat. El de Beniparrell va apoderar-se el primer dels grans títols des que ocupa el mig. A més, ho va fer amb Soro III, el qual s’acomiada de l’activitat professional de la millor manera possible. I és que ambdós també van conquerir el Trofeu Mestres, amb Bueno, que reuneix als millors pilotaris de la temporada. En el cas de la Copa de raspall, Ian i Brisca van repetir el títol de 2020 en una final èpica davant Marrahí i Canari.