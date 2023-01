La temporada 2022 va deixar tres buits més que importants en la pilota professional. Les retirades de Genovés II, Félix i Soro III al llarg de l’any signifiquen l’adeu d’unes llegendes que han dominat la modalitat d’escala i corda professional en les últimes dècades. Uns acomiadaments que es van repartir en el temps i on els aficionats van respondre tal com calia en la situació. I és que qualsevol que ame la vaqueta, trobarà a faltar la màgia que guardaven estes mans que van vestir de blanc fins a l’any passat.

El primer a anunciar la seua retirada va ser Genovés II, el dia 23 de desembre de 2021. El trinquet de Pelayo va ser l’escenari on José Cabanes va comunicar que penjaria els guants en la temporada 2022 amb 40 anys, encara que no tenia una data fixada, per a després revelar que es presentaria a les eleccions a la presidència de la Federació de Pilota, on la seua candidatura va caure en l’escrutini per l’Assemblea General de la Federació.

Un acomiadament que finalment va arribar a la conclusió de l’estiu. L’última partida oficial de Genovés II va ser el 31 d’agost en el Trofeu de Frontó a Vinalesa, però no seria la definitiva. Els reconeixements a Genovés II van vindre el 7 i 15 de setembre a Pelayo i El Genovés.

Félix va seguir els passos de Genovés II en manifestar la intenció de retirar-se en 2022 al passat 28 d’abril. En este cas, l’adeu del mitger seria al final de la temporada. L’última competició de Félix va ser el Trofeu Mestres a Pelayo, el passat 15 de desembre, mentre que el comiat definitiu va ser rodejat dels seus a Dénia, tres dies després amb 43 anys.

Pel que respecta a Soro III, la retirada va ser més directa, ja que el de Massamagrell va comunicar-ho el 9 de desembre per a donar per finalitzada la carrera a Vila-real, el dia 23 del mateix mes amb 38 anys.

Tot i ser l’any de la retirada, tots ells van deixar grans actuacions. Genovés II va estar a un pas de disputar la final de la Lliga, igual que Félix amb la Copa. El de Dénia va acomiadar-se amb el Trofeu de Dénia i Benissa, mentre que Soro III ho va deixar en el més alt amb un gran final de temporada amb la consecució de la Copa i el Trofeu Mestres.

Tres trajectòries impecables, amb un carisma gegant i un palmarés que necessita pàgines que ara obren la porta a noves generacions.

No van ser les úniques retirades, ja que Manolo Soro també es va acomiadar com a marxador de Pelayo després de quaranta anys al servei de les travesses, així com del trinquet de Massamagrell, i altres.