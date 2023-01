La configuració dels equips de les Lligues CaixaBank sempre és un malson. Les poques places disponibles per a cada posició obliguen a deixar fora pilotaris que segurament mereixen una oportunitat, però tots no caben. Això no obstant, les retirades de Genovés II, Soro III i Félix obren les portes a l’entrada de nous pilotaris respecte a l’edició anterior en la modalitat d’escala i corda. Unes benvingudes que venen amb tot per a demostrar que la seua elecció és l’adequada i consolidar-se com a fixos en les pròximes edicions.

José Salvador i Francés van ser les absències més sonades en la Lliga CaixaBank d’escala i corda en l’any 2022. La qualitat d’ambdós pilotaris no es va poder gaudir en la competició com a titulars, encara que sí que van poder actuar com a substituts i van ser caps de cartell en la Lliga2, creada per a l’ocasió. Les lesions que van sorgir al llarg del campionat, amb els contagis pel coronavirus encara presents en la societat, van justificar la configuració dels participants el 2022, tal com va assenyalar en el seu moment la Fundació per la Pilota. Ara, José Salvador i Francés tornen a la Lliga CaixaBank d’escala i corda pel nivell oferit al llarg de l’anterior temporada, però no es pot obviar que les retirades de Soro IIIi Genovés II deixen dues vacants entre els rests, posició amb més competència en la competició per equips més gran. Així mateix, l’acomiadament de Félix de l’activitat professional també obri espai perquè altre pilotari ocupe el seu lloc al mig. En este cas, el beneficiat és Álvaro Gimeno. El desplaçament del de Massalfassar al mig, també serveix perquè altre pilotari entre en la punta com és Monrabal II. Campió en 2014 i 2017, el de Vilamarxant torna a la competició després d’una retirada temporal en l’any 2020 per qüestions laborals. Raspall L’absència que més es va trobar a faltar en l’edició anterior de la Lliga CaixaBank de raspall va ser la de Salelles II. En este cas no hi ha una retirada significativa, sinó que el d’Oliva ocupa la plaça de Moltó, descartat pel rendiment oferit pels seus companys la temporada anterior. A més, Murcianet substitueix al mig de Sanchis, inactiu els darrers mesos, i, en conseqüència, Sergi en la punta pel de Castelló.