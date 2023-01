Ara sí. És l’hora. Comença la Lliga CaixaBank 2023. Ahir es va dur a terme la presentació de la competició per equips més gran que enguany està més igualada que mai. El saló d’actes de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport va ser l’escenari on els protagonistes van deixar clar que no hi ha ni un trio favorit. La composició i l’elecció dels jugadors participants impossibilita que es puguen decantar per un o altre. Una situació que assegura el millor espectacle de la vaqueta en les dues modalitats professionals, tant escala i corda, com raspall.

«És una competició molt igualada, encara que, de moment, tenim el cap en el pròxim cap de setmana. L’objectiu és que la gent gaudisca de les nostres partides», va comentar Puchol II, campió en l’edició anterior de la Lliga CaixaBank d’escala i corda, amb Santi i Carlos. Enguany, el de Vinalesa torna a representar a La Pobla de Vallbona, tot i que ho farà amb Álvaro Gimeno i Hilari. «És un equip jove, que està en formació i tindre la meua tasca d’ajudar, portar la batuta i liderar. Sé que tenen projecció i tant de bo puga’m destapar i forjar uns grans jugadors», va destacar el número u dels escaleters sobre el seu equip. Per altra banda, Vicent també va agafar el protagonisme com a vigent campió de la Lliga CaixaBank de raspall. «Vull tornar a estar com l’any passat, estar al màxim nivell», va confessar el de Xeraco que en l’actual edició abandera a Barxeta, junt amb Seve i el seu amic José. «Amb José duga’m tota la vida junts i amb Seve encara no he tingut opció de competir amb ell en un gran campionat. Si ens compenetrem farem bon equip. L’any passat la clau amb Raúl i Murcianet és que érem una gran família», va explicar el rest. Per la seua part, també va parlar el número u en la raspada, Tonet IV, i finalista el 2022, per a afegir que “este campionat el volem competir tots. Els equips estan igualats perquè estan muntats per a veure grans partides”. A més, Nacho, mitger més destacat en l’escala i corda, va assegurar que “nosaltres, els pilotaris, anem a fer la nostra tasca ben feta”. Així mateix, la presentació de la Lliga CaixaBank també va comptar amb les intervencions de Raquel Tamarit, consellera d’Educació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana; Jaime Casas, director d’Institucions de CaixaBank a la Comunitat Valenciana; i Juan Antonio Ureña, president de la Fundació per la Pilota Valenciana, entitat gestora del món professional.