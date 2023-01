Sent el raspall una modalitat molt exigent físicament, les seues figures solen tindre una trajectòria més curta que les de l’escala i corda. Així i tot, no és normal que en la màxima competició per equips, la Lliga CaixaBank, la mitjana d’edat siga de solament de 24 anys,

La tituralitat de Salelles II i de Sergi, així com el pas al mig des de la punta de Murcianet, han rejovenit encara més el campionat. També les absències respecte a l’any passat de Moltó i Sanchis, que ni molt menys són majors amb 30 i 28 anys respectivament, però tenen més edat que els jugadors que han ocupat els seus llocs. En la posició del rest la mitjana no arriba als 24 anys. El participant més jove és l’esmentat Salelles II, amb solament 20 primaveres, i Marrahí el més veterà, amb 31 anys. Per davall del pilotari de Castelló es situa Ian, amb 26 anys. Al mig, la mitjana supera per poc els 25 anys. Brisca i Canari, ambdós amb 31 anys, són els ‘culpables’. Per darrere, Raúl és el següent més experimentat amb solament 25 anys i Murcianet el menor de tots els mitgers amb 20 anys. Pel que fa a la punta, l’estadística cau fins als 23 anys; més una dècima, per a ser exactes. Resulta normal que la mitjana siga més baixa perquè en esta posició és on van incorporant-se a poc a poc els joves que en les pròximes temporades s’han de confirmar com a figures. Néstor, amb 29 anys, és el més major i Sergi el més jove amb 18. El que diuen estos números és que en el raspall s’ha consolidat la denominada ‘generació Z’ i que en esta disciplina n’hi ha qualitat i mans per a una bona estona. Com a mostra, Tonet IV, que és el gran dominador, té 24 anys. I Iván, probablement el rest en millor forma del moment, soles 21 anys. Escala i corda La Lliga CaixaBank d’escala i corda també s’ha rejovenit, principalment per la retirada com a professionals de Félix, Genovés II i Soro III, amb 43, 41 i 38 anys respectivament. En esta modalitat, però, és més habitual que les figures aguanten prou en la primera línia a no ser que el braç caiga de manera evident. El seu lloc l’ocuparan Álvaro Gimeno, Francés i José Salvador, amb 24, 26 i 24 anys respectivament.