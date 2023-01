El primer dia de l’any es van anunciar les formacions que participaran en les dos modalitats de la Lliga CaixaBank 2023; els pilotaris acabaven de conéixer amb qui afrontarien l’aventura més exigent de la pilota professional jugant en equip. Tres dies després es va fer públic el calendari de la primera ronda; els contendents ja sabien, per tant, en quin trinquet lluitaran pels punts. I el dimarts d’esta setmana es va presentar oficialment el torneig. I segons les valoracions dels protagonistes, ningú pensa de moment en el títol, almenys en veu alta. De moment, l’objectiu és evitar l’eliminació quan acabe la primera ronda.

Els habituals de la pilota saben que la premissa en qualsevol partida és que els equips estiguen equilibrats i que a priori tinguen les mateixes opcions de victòria. En una competició com la Lliga, encara més. I si bé és cert que hi ha preferències per un trio o altre atenent al moment de forma d’algun dels seus components, o de varis, cap formació ha estat assenyalada com a evident favorita al títol.

La satisfacció pels companys que han tocat en sort sembla general i la preocupació es centra ara en el fet d’aconseguir l’acoblament entre les línies. «Si tots juguem el que sabem, podem arribar lluny» va ser una frase molt repetida entre els pilotaris en la presentació. Això significa que reconeixen el potencial del grup. Ara, el que cal és saber explotar-lo.

Entendre’s dins d’un trinquet no sempre és fàcil. El més sensat és que cadascun ocupe un espai determinat i que jugue la seua, la pilota que beneficiarà més el bloc, tenint en compte també les virtuts i l’especialitat de cada línia. Però de vegades no s’aconsegueix i esta és ara la principal preocupació dels protagonistes.

Cada equip jugarà en esta ronda inicial un total de sis partides per a aconseguir la classificació per a la segona ronda. En eixe següent acte, que arrancarà a finals de febrer principis de març, els supervivents començaran de zero per a pugnar pels llocs de les semifinals.

L’activitat comença demà en les dos disciplines. Al Genovés, Ian, Tonet IV i Bossio s’enfrontaran a Vercher, Lorja i Néstor. I a Vila-real, Marc, Pere i Monrabal II jugaran contra Giner, Javi i Conillet.