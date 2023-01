La primera jornada de la XL Lliga CaixaBank va continuar al trinquet de La Llosa de Ranes on s’enfrontaven dos dels vigents campions. Per un costat, Vicent, i per l’altre, Murcianet. La victòria va recaure en l’equip del mitger, és a dir, el representatiu de la localitat llosera, amb Iván al rest i Ricardet a la punta, per 30-15 sobre el trio de Barxeta, que lidera el rest amb Seve i José.

Una victòria que va resultar gràcies als dos jocs convertits des del rest per part d’Iván i companyia. Estos van arribar en el tanteig inicial i final, encara que els barxetans també van disposar d’oportunitats amb val per a contrarestar l’ofensiva rival, però no van estar encertats a l’hora de tancar els quinzes definitius.