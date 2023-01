L’estrena de la XXXII Lliga CaixaBank al trinquet de Pelayo no podia tindre una millor partida. Iguals a 55 entre els dos números u de la modalitat que es va definir per a Puchol II davant Nacho. L’equip representatiu de La Pobla de Vallbona, amb Puchol II, Álvaro Gimeno i Hilari, va adjudicar-se els dos punts en joc després de remuntar un 55-45 en contra sobre la formació de Vila-real, amb José Salvador, Nacho i Guillermo. Així mateix, la primera jornada es va donar per conclosa amb la victòria aconseguida a Pedreguer pel trio d’Almussafes, amb De la Vega, Tomás II i Bueno, per 60-50 enfront del conjunt que abandera a Benidorm, amb Pere Roc II, Jesús i Héctor.

A Pelayo es va viure un autèntic duel on la iniciativa canviava de costat segons el joc. Primer van ser els vila-realencs els que s’avançaren, però amb iguals 30, els poblans es ficaren per davant en el lluminós. Tot i la reacció blava, Puchol II va liderar el seu equip per a tancar tres jocs seguits per a certificar el triomf. Respecte a la partida a Pedreguer, les particulars característiques del trinquet van marcar l’inercia anotadora en la zona del rest. Cal comentar que la llotgeta del recinte de la localitat de la Marina Alta és una de les més baixes del circuit i això va provocar que l’encert recaiguera des de la zona menys habitual. Amb esta dinàmica, cap equip es va desenganxar en el marcador fins al tanteig final. Les imprecisions dels mitgers benidormers van restar força a l’hora tancar quinzes i això ho va aprofitar l’equip de De la Vega, jugador més destacat ahir. Amb estos resultats, totes les formacions que van jugar van sumar punts, però són Giner, Javi i Conillet els que queden al capdavant pel coeficient de tantejos.