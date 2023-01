No ha pogut començar millor la XL Lliga CaixaBank de raspall. El trinquet del Genovés obria el calendari de competicions oficials de la pilota professional amb el gran ídol local jugant a casa. L’equip representatiu dels genovesins que abandera Tonet IV, amb Ian i Bossio com a grans escuders, va caure als ulls dels seus veïns davant el trio de Xàbia, amb Vercher, Lorja i Néstor, per 30-15. Tota una sorpresa pel que representava l’estrena dels de la Costera, però és que enfront van trobar-se un autèntic equip ben acoblat.

La treta i restades de Vercher van casar de meravelles amb l’efectivitat i agudesa de Néstor al capdavant. Tot això arrodonit per una actuació estel·lar de Lorja, a més al llarg de la partida i que obria els braços amb ràbia com a autor del quinze definitiu, sabedor de la importància dels dos punts contra una de les formacions favorites. Més si cap a la seua terra. Els representatius xabiencs són els primers líders de la fase regular. Tot es va trencar amb iguals a 10. En un tanteig que va poder caure per qualsevol costat, els alacantins van trobar la llotgeta en el moment indicat per a sumar al rest. Una situació que es repetiria en el tanteig final, encara que en esta ocasió sense tanta incertesa.