Una partida és poc per a intuir les possibilitats dels participants en la Lliga CaixaBank, encara que la primera jornada ha deixat bones sensacions pel nivell que van oferir els dotze trios que van debutar en la competició, també els derrotats.

En la modalitat d’escala i corda, les tres partides es van decidir per un resultat molt ajustat. Els conjunts vencedors van ser: Giner, Javi i Conillet; Puchol II, Álvaro Gimeno i Hilari; així com De la Vega, Tomàs II i Bueno. En tots tres, el rest va tindre més influència, encara que les línies capdavanteres van secundar a la perfecció.

Pel que fa als derrotats, José Salvador, Nacho i Guillermo van caure en iguals a 55 i fins i tot van tindre val per a acabar. Ací sembla que el mitger serà qui tirarà del carro, que el rest pot tindre una quota important de protagonisme i que si Guillermo afina la punteria pot ser una màquina de fer quinzes.

També van sumar en la derrota Pere Roc II, Jesús i Héctor. El mèrit de la bona actuació va ser compartit encara que, com s’esperava, el lideratge va correspondre a Pere Roc II. I a un joc de puntuar es van quedar Marc, Pere i Monrabal II, però perquè en el tram final i després d’igualar a 45 van pagar unes imprecisions davant un trio molt segur. Així i tot, l’equip va deixar clar que té molt de quinze.

Raspall

En la disciplina de raspall, el debut amb victòria va correspondre a Vercher, Lorja i Néstor; a Iván, Murcianet i Ricardet; i també a Salelles II, Brisca i Sergi. En els tres casos va ser un triomf del bloc, del conjunt, conseqüència de la feina ben feta i millor repartida.

En el bàndol dels derrotats, Ian, Tonet IV i Bossio, així com Vicent, Seve i José, es van quedar a un joc de puntuar. Els dos trios van jugar bé, però no tant com els rivals. També van demostrar que hi tenen mans i potencial, però per moments no van explotar les seues virtuts.

Montaner, Canari i Ibiza sí que van fer 1 punt en igualar a 25. Per tant, van perdre en el cara o creu i oferint una imatge d’equip molt complicat de batre; tres parets que a més saben fer quinzes.

En cada jornada descansarà un equip per modalitat i en esta primera es van quedar sense jugar i debutar Francés, Santi i Carlos així com Marrahí, Raúl i Marc.