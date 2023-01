Este divendres, dia 20 de gener, tindrà lloc la presentació oficial per a conèixer l’alumnat de les Escoles de Tecnificació de Pilota Valenciana de l’any 2023. L'acte es celebrarà a partir de les 18:00 hores en les instal·lacions del Trinquet de la Generalitat, en Moncada, on els xics i xiques rebran els nous equipaments què, per tercer any, lluiran la marca ‘Comunitat de l’Esport’.

Enguany la xifra d'alumnes participants en el programa de tecnificació i en el Cespiva (Centre d’Especialització de Pilota Valenciana), arriba als 165 xics i xiques. L’acte comptarà amb la presència de Juan Miguel Gómez, Director de la Fundación Trinidad Alfonso; Vicent Molines, president de la Federació de Pilota Valenciana, i Josep Miquel Moya, director general d’Esports de la Generalitat. Com a padrí i madrina de l'alumnat exerciran Diego López, jugador professional d'escala i corda, i Ana Puertes, jugadora d’elit femenina en raspall. El suport de Fundación Trinidad Alfonso a la Federació de Pilota va encetar-se en 2017, quan el programa 'Pilota a l’Escola' va rebre un dels premis del programa “Emprén Esport”, iniciativa impulsada per la pròpia Fundación. Un any després, es va acordar l'ajuda a l’àrea de Tecnificació, que la Fundación Trinidad Alfonso atorga, d’una banda, per a reforçar l’àmbit masculí, i d’altra, per a impulsar i consolidar la tecnificació femenina.