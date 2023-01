La d’enguany serà la tercera participació per a Hilari en la Lliga CaixaBank. Amb vint-i-dos anys acabats de complir, el pilotari de Beniparrell és, des que va debutar en la temporada 2021, el participant més jove de la màxima competició per equips en la modalitat per dalt corda.

S’ha de considerar el teu equip favorit tenint en compte que darrere està Puchol II?

Per una part tenim a Puchol II com a número u indiscutible. Però per altra estem Álvaro i jo, que som joves i no tenim tanta experiència i tampoc estem tan acostumats com altres a saber controlar les emocions o afrontar moments complicats. Hem d’aprofitar que juguem amb el millor i fer-li cas.

Aleshores, com definiries el teu equip, el representatiu de La Pobla de Vallbona en la Lliga?

La nostra millor arma és la potència; pilota ràpida i a carregar perquè els rivals no puguen reaccionar. Puchol II és molt tècnic i també té potència, però Álvaro i joc som més de pegar. El físic també és un punt a favor per a nosaltres. Així i tot, el més important serà tenir una bona comunicació. En el poquet de temps que porte en la pilota de més alt nivell he comprovat que pots tenir el millor equip, però si no hi ha comunicació i cadascú va a la seua, de segur que aniran al clot. I un altre equip que no tinga tant de nivell, si l’acoblament és el que toca, pot convertir-se en imparable. Jo parle en Álvaro i en Puchol II d’igual a igual per veure en què podem millorar nosaltres i què podem fer perquè Puchol II estiga més còmode.

La nostra millor arma és la potència, però el més important és tenir bona comunicació

Puchol II és el líder i Álvaro Gimeno, que debuta com a mitger, és amb qui t’has d’acoblar més perquè el tens més a prop. Com esteu gestionant esta situació?

Quan vaig saber amb qui jugaria la Lliga, en Puchol estava de luxe perquè ens coneixem perfectament, però en Álvaro tenia algun dubte perquè ha pegat el bot a ser mitger, on tens més responsabilitat i jugues més pilotes. Però després de la primera partida se m’han llevat tots els dubtes i veig que entre Puchol II i jo podem ajudar-lo perquè explote tota la força i qualitat que té. Ens vam acoblar a la perfecció. Durant la partida no vam parar de parlar, de corregir-nos coses i moviments. Ell sap que si em demana la pilota, la deixaré passar.

Álvaro i jo hem d'aconseguir que Pujol II puga jugar còmode

El passat dissabte, victòria davant un altre equip que apareix en moltes quinieles. Com vas veure el debut?

Sense llevar-li mèrit als altres, és a l’equip que més por li tenia perquè té a Nacho, que és el Puchol dels mitgers, a José Salvador, que duu moltes partides professionals a l’esquena encara que siga jove i és dels més complets, i a Guillermo, que et pot perforar. Vam acabar amb molt bones sensacions, però encara ens falta un passet, podem jugar més. Després de fer una molta gran actuació, crec que està molt bé veure que hi ha marge de millora.

El públic va aplaudir molt les teues intervencions.

És difícil jugar de punter. Has d’estar molt espavilat i actiu perquè els teus companys puguen jugar còmodes. Estic molt satisfet per eixe reconeixement. No vaig fer molts quinzes, però sí que vaig parar pilotes prou complicades.

En què ha canviat Hilari respecte de les dos lligues anteriors que vas jugar?

Sobretot en la confiança que he guanyat, encara que crec que també he evolucionat com a jugador. Trobe que n’hi ha un canvi radical de l’Hilari de fa dos anys al d’ara. Estic més rodat, més segur. El primer any no estava acostumat a la velocitat de la pilota dels professionals, que és una barbaritat i no té res a veure amb la dels joves del següent escaló, el de les primeres partides. També conec més als companys i eixa afinitat es molt important dins de la pista per a atrevir-te a fer coses.