El Campionat Autonòmic Individual de raspall - Trofeu Generalitat Valenciana en categoria masculina ja porta disputades dues jornades i ja només queden tres jugadors invictes. Borja del CPV Bicorp, Roberto del CPV Alzira i Feo del CPV Llosa de Ranes es mantenen el capdavant de les classificacions.

Aquest passat cap de setmana en el grup A Pau del CPV Gavarda va fer bona la seua condició de local per vèncer 25-0 a José María del CPV Alzira. Per la seua part, Eliseu del CPV Muro tenia un compromís complicat a casa contra Borja del CPV Bicorp, el qual es va imposar per 10 a 25.

En el grup B, la partida entre Enrico i Roberto, els dos del CPV Alzira, no es va poder disputar per lesió d’Enrico. 0-25 per a Roberto, mentre que l’altre duel el de Perales CPV Genovés i Feo CPV Llosa de Ranes va caure del costat d’aquest últim per 0-25.

Classificació

Després de dues jornades, en el grup A el líder en solitari és Borja, que suma els sis punts que s’han jugat fins ara. Segon i tercer, amb els mateixos tres punts, estan Eliseu i Pau, respectivament, mentre que José María encara no ha puntuat.

Al grup B, Roberto i Feo comparteixen lideratge amb ple de victòries, mentre que encara no han puntuat els altres dos components de la classificació, Perales i Enrico.

Pròxima jornada

El pròxim cap de setmana es disputa la tercera cita d’aquest Individual. En el grup A, Borja rebrà a José, mentre que a Gavarda es jugarà el duel entre Pau i Eliseu. Ja al grup B, Roberto rebrà a Alzira a Feo, mentre que Perales serà l’amfitrió de l’enfrontament contra Enrico.

Resultats de la jornada 2:

Grup A:

Pau CPV Gavarda 25 - José María CPV Alzira 0

Eliseu CPV Muro 10 - Borja CPV Bicorp 25

Grup B:

Perales CPV Genovés 0 - Feo CPV La Llosa de Ranes 25

Enrico CPV Alzira 0 - Roberto CPV Alzira 25

Classificacions:

Grup A:

Borja CPV Bicorp 6 pts

Eliseu CPV Muro 3 pts

Pau CPV Gavarda 3 pts

José Mª CPV Alzira 0 pts

Grup B:

Roberto CPV Alzira 6 pts

Feo CPV Llosa de Ranes 6 pts

Perales CPV El Genovés 0 pts

Enrico CPV Alzira 0 pts