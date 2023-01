La col·laboració entre la Fundació Trinidad Alfonso i la Federació de Pilota Valenciana continua donant els seus fruits. Ahir divendres, es presentaren els nous alumnes del programa de tecnificació i del Cespiva (Centre d’Especialització de Pilota Valenciana), que enguany estan formats 165 xics i xiques.

Durant l'acte, que va tindre lloc a les instal·lacions de la Ciutat de la Pilota a Montcada, els alumnes van rebre els nous equipaments, que, per tercer any consecutiu, lluiran la marca 'Comunitat de l'Esport'.

L’acte va comptar amb la pràctica totalitat dels xics i xiques d'entre 14 i 23 anys que participen dels diferents programes de formació del nostre esport autòcton en les 9 seus repartides per tota la geografia valenciana com són: Universitat Politècnica de València, l’Eliana, Alcàsser, Massalfassar, Càrcer, la Llosa de Ranes, Piles, Vila-real, Pedreguer i Petrer.

Juan Miguel Gómez, Director de la Fundación Trinidad Alfonso; Vicent Molines, president de la Federació de Pilota, i Salva Escrivà, coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana, representants de les tres entitats que impulsen este programa de tecnificació de pilota valenciana, inauguraren el nou curs. Com a padrins de l’acte i dels joves esportistes, van exercir Diego López, jugador professional d'escala i corda, i Ana Puertes, jugadora d’elit femenina en raspall.

Set anys de col·laboració

El suport de Fundación Trinidad Alfonso a la Federació de Pilota Valenciana va encetar-se en 2017, quan el programa "Pilota a l’Escola" va rebre un dels premis del programa “Empren Esport”, iniciativa impulsada per la pròpia Fundación. Un any després, es va acordar l'ajuda a l’àrea de Tecnificació, que la Fundación Trinidad Alfonso, atorga, d’una banda, per a reforçar l’àmbit masculí, i d’altra, per a impulsar i consolidar la tecnificació femenina.

Segons el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines, "la unió de la Federació de Pilota Valenciana amb la Fundación Trinidad Alfonso és ferma i està consolidada. Això ho demostren tots estos anys en què hem estat treballant de la mà pel be dels jugadors i jugadores que, a la fi, arriben al professionalisme”. Així mateix, Molines ha destacat “els fruits que dona este programa de Tecnificació i Cespiva, que ens permet obtindre importants resultats esportius, com l’últim Europeu de joves, o les victòries aconseguides en diversos campionats o tornejos internacionals que s’han celebrat”.

Per la seua banda, Juan Miguel Gómez, màxim responsable de la Fundación Trinidad Alfonso, va afirmar “el programa de tecnificació de pilota valenciana es troba en un gran moment. Els resultats dels joves esportistes avalen el treball que està fent-se desde la Federació, i l’ajuda que desde la GVA i la pròpia Fundació els aportem. Els dos Pilotaris que ens acompanyen, Diego i Ana, han crescut dins del programa de tecnificació i són exemple d’este treball. Amb el temps, cada vegada, més jugadors, que seran referents de futures generacions, hauran passat pel CESPIVA”. A més, va destacar que “el programa va nàixer amb la convicció que les dones també havien de tindre el seu espai en la pilota i poder treballar per a buscar la professionalitat, de la qual, cada vegada estàn més prop”.

Igualment, el coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana, Salva Escrivà, va destacar el fet d’encetar “un altre any esportiu” amb el “suport que dona la Generalitat Valenciana en el camí dels i les pilotaires”. Segons Escrivà, “la importància dels programes de tecnificació i CESPIVA en la pilota és clau en aquest procés de formació que actua com a pont de la base a la professionalitat”.