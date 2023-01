La XXXII Lliga CaixaBank d’escala i corda va visitar el trinquet de Petrer on l’equip de Dénia de Francés, Santi i Carlos es va imposar 60-55 al representatiu de Montserrat, on Marc va ser baixa per una indisposició estomacal. Salva Palau va ocupar el seu lloc per a acompanyar a Pere i Monrabal II.

En la partida hi hagué de tot; encerts, però també errades, i sobretot molta igualtat amb els dos trios sumant principalment des del rest. Va ser una confrontació intensa i guerrera, on cap dels pilotaris va sobreeixir sobre la resta i en la qual tots van tenir el seu moment per a lluir-se. Durant una bona estona van manar en el marcador Salva Palau, Pere i Monrabal II encara que amb diferències màximes de dos jocs, els que reflectia el marcador en el tram final amb 50-40. Va ser aleshores quan Francés, que jugava en sa casa i davant el seu públic, va oferir la seua millor versió, perfectament secundat pels seus companys, de manera que els representants de Dénia van aconseguir el triomf en la partida que suposava el seu debut en el campionat. Per al trio de Montserrat va ser la segona i continua sense aconseguir el triomf encara que ahir va puntuar en arribar al joc 50.