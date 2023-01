El vigent campió ha començat la XXXII Lliga CaixaBank d’escala i corda com un tir. Puchol II és l’indiscutible número u de la modalitat i s’ha encontrat amb dos jóvens que estan fins en l’anotació, com són Álvaro Gimeno i Hilari. Una fórmula que permet a la formació representativa de La Pobla de Vallbona a ser la primera líder en solitari en l’actual edició. Els quatre punts que guarden en la classificació es van completar amb la victòria d’ahir sobre el trio d’Almussafes, amb De la Vega, Tomás II i Bueno per 60-50 al trinquet de Benissa. Els de la Ribera queden amb tres punts.

Un triomf que es va fonamentar amb l’eficàcia més gran a l’hora de tancar quinzes dels vencedors, en especial d’Hilari. Després que els almussafencs s’avançaren un parell de jocs a l’inici, els poblans van igualar a 35 i, a partir d’ací, van controlar el marcador fins a obrir marge amb el 55-45. Si la classificació de l’escala i corda s’assembla a la del raspall, el calendari també, ja que hui s’obrirà una nova jornada al trinquet de La Pobla de Vallbona (18.30 hores). En este cas, altre equip que va descansar en la segona data com és el representatiu de Vila-real, amb José Salvador, Nacho i Guillermo. Els castellonencs van caure per la mínima en l’estrena, fet que va suposar una unitat que mantenen en la zona baixa del tauler, encara que amb una partida menys que els contrincants. A l’altre costat de la corda estarà la formació de Pedreguer-masymas, amb Giner, Javi i Conillet. Per esta part, els alacantins tenen tres unitats en sumar una victòria i una derrota ajustada en la fase regular. Cal recordar que els pedreguers van competir el passat divendres i s’haurà de veure si els afecta el poc descans.