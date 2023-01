El format de la fase regular amb un nombre d’equips imparells, set en total, obliga que cada jornada descanse una formació participant. En la XL Lliga CaixaBank de raspall, el combinat representatiu de Castelló, amb Marrahí, Raúl i Marc, no va competir en el debut de la competició. La seua estrena va arribar ahir al trinquet ‘Ciscar’ de Piles, i no va poder ser més exitosa. Els de la Ribera Alta es van imposar sobre el conjunt de Xeraco, amb Montaner, Canari i Ibiza, per 30-15. Una entrada triomfal, no soles pels dos punts aconseguits, sinó per deixar als de la Safor sense cap puntuació amb vista a l’eliminació a la finalització de la primera volta.

Tant eren les ganes dels castellonencs, que d’inici van obrir marge en el marcador. Un 15 per 5 que ja denotava l’ambició amb la qual s’estrenava un dels trios que guarda a un dels campions de l’edició anterior com és Raúl. Línia per línia, els riberencs van ser superior per a controlar el lluminós amb l’avantatge aconseguit. Una confiança que es va veure crescuda amb les oportunitats amb ‘val’ desaprofitades pels xeraquers. Això no obstant, el duel va viure quinzes competits per ambdues formacions, però la solvència roja va resultar definitiva. El resultat deixa als de Castelló amb dues unitats, igualats en el primer lloc amb els vencedors de la jornada inicial amb el mateix marcador.