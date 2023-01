Ja en són dues de dues. L’equip representatiu de Xábia, amb Vercher, Lorja i Néstor, es troba imparable en la XL Lliga CaixaBank de raspall. Els xabiencs van aconseguir la segona victòria en el trinquet de Bellreguard davant la formació que abandera a la localitat de Barxeta, amb Vicent, Seve i José, per 30-25. Un triomf que es va fonamentar des del dau, ja que tots els jocs es van convertir des d’eixa zona, amb una treta de Vercher que va fer volar als seus companys, tant en l’anotació, com a l’hora de rematar quinzes en segones jugades.

La reballada d’eixida va ser favorable per als alacantins, vist el resultat final. Això no obstant, Vicent, Seve i José van patir menys quan estaven en la zona de la treta perquè els tres primers tantejos des d’eixa zona van ser de val i net.

Pel que respecta a l’acotació xabienca, Vercher i companyia van començar sumant des del dau, encara que els rivals estrenyien de valent a la mínima oportunitat. De fet, en el tanteig final van remuntar un val i net en contra, encara que en l’anterior van disposar de tres oportunitats amb val per a tancar abans d’hora. Amb este resultat, Xàbia és el primer líder en solitari amb quatre punts, mentre que Barxeta és cuer amb una unitat.

La competició no s’atura ací, ja que hui s’enceta la tercera jornada al trinquet de Xeraco (18.30 hores). L’equip representatiu local, amb Montaner, Canari i Ibiza, es veurà les cares amb el de La Llosa de Ranes, amb Iván, Murcianet i Ricardet. Els de la Safor afronten la nova data amb urgències, ja que encara no han aconseguit una victòria. La unitat sumada en l’estrena no va vindre acompanyada de més en la segona jornada. Fet que provoca que compartisquen els llocs finals amb la formació de Barxeta.

Per la seua part, els de la Costera van descansar en la segona data, però guarden dues unitats després de véncer en el debut.