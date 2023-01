La XXXIII Lliga CaixaBank d’escala i corda està sent la competició més igualada possible. Després d’una primera jornada amb resultats ajustats i on van puntuar cinc dels sis equips que van participar, la segona data va obrir ahir al trinquet de Vilamarxant amb les dues formacions contendents repartint-se la puntuació. El marcador va arribar a iguals a 55 i es va decantar per l’equip representatiu de Benidorm per detalls. Pere Roc II, Jesús i Héctor es van adjudicar les dues unitats en véncer a Giner, Javi i Conillet, trio de Pedreguer-masymas, per 60-55, i estrenen el caseller de triomfs.

Una victòria que es va tancar en la zona del rest, clau per als benidormers. I és que l’equip de Pere Roc II sempre va anar a remolc dels pedreguers en el lluminós. Els de la Marina Baixa van deixar escapar el primer joc al rest i, a partir d’ací, Giner i companyia van portar la iniciativa en una partida d’intercanvis on tots els jugadors van tindre la seua particular aportació. Això no obstant, el conjunt de Benidorm va saber contestar ràpidament quan Pedreguer sumava des del rest, en una partida principalment dauera. Sobretot amb 50-40 en contra, el trio de Pere Roc II va retallar distàncies i igualar a 50 des del dau. Amb el resultat final, ambdues formacions queden amb tres unitats en el tauler.