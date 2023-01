El duo format per Victoria i Amparo és l'únic equip invicte de la segona edició de la Copa President de la Diputació de València de raspall d'elit femenina. Amb dos jornades disputades, la parella totalitza 5 punts producte de dos triomfs, per davant dels tres trios que completen la competició.

El passat diumenge, al trinquet Císcar de Piles, el duel entre Victoria-Amparo contra Aida-Natalia-Fanni va ser d'allò més igualat. Els dos equips disposaren de diferents ocasions al llarg de la partida per a agafar avantatge de més d'un joc o trencar el traure del contrari, però finalment el marcador sempre acabà sumant a l'equip ocupant del dau.

Això sí, les roges resolien de manera més eficaç quan Victoria era l'encarregada de la treta. Quan la parella es trobava al rest, les blaves necessitaven treballar-se molt cada quinze per a restablir l'equilibri a l'electrònic. Poquet a poquet Aida, Natalia i Fanni aconseguiren trobar el lloc per a fer mal al seu rival, però no va resultar suficient per a trencar el traure de Victoria. Tampoc al contrari; tot i disposar de val per a fer-se amb el triomf des del rest, les roges no aconseguiren sentenciar i la partida es va encaminar al 20 iguals.

Amb la cinc vegades campiona individual al traure, el duo es plantà amb un 30 per cap, però les blaves aconseguiren igualar a dos i poc després salvar un val. Al segon, Victoria i Amparo certificaren el seu triomf i arribar als 5 punts.

Segon és l'equip d'Aida, Natalia i Fanni, amb 4 unitats, seguit d'Ana-Myriam-Júlia, amb 3. Sense puntuar encara es troben Irene, Anabel i Marina.

Tercera jornada, diumenge al Genovés i Piles

La tercera jornada es jugarà el diumenge 29. A les 11:00 hores, al trinquet del Genovés, Victoria i Amparo s'enfrontaran a Irene-Anabel-Marina. A les 12:00 hores, al trinquet de Piles, Aida-Natalia-Fanni jugaran contra Ana-Myriam-Júlia.

Classificació:

Victoria i Amparo 5 pts

Aida, Natalia i Fanni 4 pts

Ana, Myriam i Júlia 3 pts

Irene, Anabel i Marina 0 pts

Pròxima jornada (3), diumenge 29:

Trinquet del Genovés, 11:00h

Victoria i Amparo – Irene, Anabel i Marina

Trinquet de Piles, 12:00h

Aida, Natalia i Fanni – Ana, Myriam i Júlia