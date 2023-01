El dilluns, Montaner es va deixar la partida de la Lliga CaixaBank de raspall que estava disputant al trinquet de Xeraco per unes molèsties al muscle. Afortunadament, la pilota professional ja no és la de fa uns anys, quan la burocràcia demorava les proves mèdiques uns dies, i ahir a primera hora ja estava en la consulta del doctor Miguel Ángel Buil, on li van diagnosticar una sobrecàrrega.

Dins de la contrarietat de caure lesionat, Montaner va acabar content amb les proves. I és que la zona danyada és la mateixa on va haver d’operar-se a principis de l’any 2020 i per la qual va estar sense jugar durant deu mesos. «Ara que m’he llevat el pes de damunt i que sé que no és una cosa greu, estic més tranquil i amb ganes de començar la recuperació», explica Montaner a este diari.

L’estimació per a la reaparició s’ha fixat entre els deu i els quinze dies. La pròxima partida del seu equip en la Lliga està programada el divendres 3 de febrer. Per a intentar arribar a eixa data, Montaner treballarà la rehabilitació amb un dels fisioterapeutes que millor coneixen el cos i les malalties dels pilotaris: Genovés II. «A veure com va l’evolució i decidiré la setmana que ve», diu el rest d’Almiserà.

Un mal crònic

Molt probablement, no acabar la partida va ser la decisió més encertada, encara que complicada de Montaner, per a evitar una lesió més greu. «Ja venia de casa amb el mal en el braç. Des de l’operació, sempre em passa que en el començament de les partides em costa entrar en calor i tinc un poquet de tiró, que després desapareix. Però el dilluns no desapareixia. Li ho vaig comentar a Canari mentre avançava la partida -company d’equip que a més de pilotari és preparador físic- i vaig intentar aguantar tot el possible, però finalment m’ho vaig haver de deixar», explica Montaner.

La prioritat ara és recuperar-se bé, però també ajudar a l’equip, que continua sense guanyar en la competició, tot i ratllar a un molt bon nivell. «Hem perdut les tres partides, però per a guanyar-nos han de suar moltíssim. La primera vas ser per un joc, en la segona ho van tindre molt complicat els rivals i esta última estava prou encaminada, però em va passar açò», comenta.

Encara queda marge per a evitar l’eliminació quan acabe la primera ronda. «No estem tan malament perquè depenem de nosaltres. N’hi ha algun equip que està com el nostre i ens queda enfrontar-nos contra ells. Fins a l’última jornada no se sabrà res», assenyala Montaner.