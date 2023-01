El cos tècnic de la selecció anuncia el llistat de 22 jugadors i 9 jugadores convocats per als entrenaments previs al Mundial d'Alzira 2023 de març

Un total de 31 esportistes, 22 jugadors i 9 jugadores, figuren a la preselecció realitzada pel cos tècnic de la Federació, encapçalat per Vicent Molines, amb Juanma Garrido i Arnau Oliver, per al Mundial de Pilota d'Alzira, que es disputarà del 27 de març a l'1 d'abril.

A partir dels entrenaments previstos per al mes de febrer i de l'estat físic dels i les pilotaris conforme s'acoste la cita mundialista, el cos tècnic decidirà el llistat definitiu de 11 jugadors i 6 jugadores que representaran a la selecció valenciana en Alzira, on es jugarà a les modalitats de one wall, joc internacional, llargues i frontó valencià.

Serà el Mundial amb més participació de la història, amb un total de 21 seleccions. A més de la Comunitat Valenciana, estaran França, Anglaterra, l'Equador, Bèlgica, Paraguai, Argentina, Països Baixos, Euskadi, Mèxic, Costa Rica, Portugal, Itàlia, EE UU, Puerto Rico, Veneçuela, Colòmbia, l'Uruguai, el Japó, Austràlia i el Canadá.

La llista de convocats i convocades és la següent:

Convocatòria Masculina:

· Pablo de Sella.

· Diego d'Onda.

· José Luis de Benidorm.

· Cardona de Pedreguer.

· Toni Bou de Sella.

· Raúl de Benimagrell.

· Alejandro de Montserrat.

· Mario de Tavernes Blanques.

· Albert de Tavernes Blanques.

· Joan Sánchez de Beniarbeig.

· Adrián de Quart de Poblet.

I els jugadors de la Funpival:

· Puchol II de Vinalesa.

· Nacho de Beniparrell.

· Giner de Murla.

· Jose Salvador de Quart de les Valls.

· Guillermo d'el Puig.

· Bueno de Meliana.

· Conillet d'Orba.

· Marc de Montserrat.

· Seve de Castelló.

· Salelles II d'Oliva

· Pere Roc II de Benidorm.

Convocatòria Femenina:

· Victoria de València.

· Mar de Bicorp.

· Amparo de Moncada.

· Ana de Beniparrell.

· Mónica de Massamagrell.

· Irene de Massamagrell.

· Carmen de Castelló.

· Aina de Meliana.

· Lucía d'Alzira.