Només hi ha un equip en la XXXII Lliga CaixaBank d’escala i corda que haja jugat tres partides. Pedreguer-masymas, amb Giner, Javi i Conillet, es troben en l’equador d’una primera fase que consta de sis jornades per a cada equip, ja que en ser set formacions, són un total de set dates on en cadascuna descansa una jornada. Els pedreguers marxen cinquens amb tres unitats, és a dir, un balanç de dues derrotes i una victòria que podria paréixer negatiu, però que és diferent de les sensacions transmeses des de la canxa.

I és que després d’estrenar-se amb triomf, les últimes dues derrotes van vindre en unes partides on la iniciativa i el domini del marcador inicial va ser de Pedreguer. L’última d’elles, el passat dilluns contra Vila-real, amb José Salvador, Nacho i Guillermo, per 60-45. «El factor que més va influir va ser que estàvem cansats per la partida anterior, sobretot Javi per l’edat. Amb 39 anys no és el mateix jugar al cap de dos dies que amb més marge de descans. Es va veure com al principi va ser dominant al quinze», explica Giner. A més, el rest reconeix que els rivals «van ser millor perquè van plantejar una estratègia amb una pilota de Llíria, que personalment no m’agrada perquè és fluixa i això dificulta el fet de tancar quinze al rest i amb el nivell a l’altre costat de la corda, te la tornen fàcil».

Amb 39 anys no és el mateix jugar al cap de dos dies que amb més marge de descans

La derrota anterior havia vingut el passat divendres per 60-55 davant Benidorm, amb Pere Roc II, Jesús i Héctor, amb un ajustat 60-55 que es va decidir per «no vam saber jugar les pilotes que ens pertocava a cadascú al final, no vaig fer una bona partida», es castiga Giner, encara que «no ens hem de preocupar perquè les derrotes han vingut per certs quinzes que no hem tancat en moments indicats», afegeix. Cosa certa, ja que contra Vila-real van disposar de val en molts jocs, sobretot un val i 15, amb 35-20, igual que en el tanteig igual a 55 davant Benidorm.

Això no obstant, Giner sap de la importància de sumar punts i confessa que ho han parlat per a acoblar-se millor, ja que el rest creu que «no hi ha cap favorit perquè estem tots igualats. L’objectiu és puntuar per evitar l’eliminació. No em preocupa».