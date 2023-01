La II Copa President de la Diputació de València de raspall femení professional viurà la tercera jornada de competició el proper diumenge 29 de gener a les localitats de Piles i Genovés.

En el trinquet de Genovés, a partir de les 11:00 hores, es disputarà la partida entre l’equip de Victoria i Amparo, el qual arriba invicte, i l’equip d’Irene, Anabel i Marina que buscarà la primera victòria per tal d’ augmentar les seues possibilitats de classificació, fins el moment l’únic equip que encara no ha aconseguit puntuar, tot i que ha mostrat un bon nivell en les partides ja jugades.

Mentre que a Piles, a partir de les 12:00h, es disputarà la partida entre Aida, Natalia i Fanni i el trio d’Ana, Myriam i Julia. Els dos equips arriben en una situació molt pareguda a la partida, tenint les primeres un punt més i ocupant a dia de hui la segona plaça, la qual dona accés a la següent fase.

El trio de Ana buscarà la victòria per tal de no despenjar-se en la classificació i lluitar per accedir a la gran final.

Prèviament a les partides de la Copa es disputaran les partides del Circuit Sub-23 de raspall femení Trofeu Fundación Trinidad Alfonso.