El tauler de la XXXII Lliga CaixaBank d’escala i corda està més viu que mai. En la tercera jornada dos equips van pujar al més alt de la classificació. El combinat representatiu de Benidorm, amb Pere Roc II, Jesús i Héctor, encapçalen la fase regular, igualats amb cinc unitats amb el d’Almussafes, amb De la Vega, Tomás II i Bueno. Ambdós trios van desbancar al de La Pobla de Vallbona, amb Puchol II, Álvaro Gimeno i Conillet, ja que estos descansen esta setmana. Una bolcada classificatòria gràcies a les victòries de Benidorm sobre Vila-real, amb José Salvador, Nacho i Guillermo, per 60-40 al trinquet de Pedreguer, mentre que Almussafes va véncer a Montserrat, amb Marc, Pere i Monrabal II, per 60-50 a Pelayo.

La victòria benidormera es va fonamentar en la regularitat de totes les línies. Després de perdre els dos primers jocs, Pere Roc II i companyia van encadenar quatre jocs per a situar el 40-20. Tot i que els vila-realencs van espavilar i igualar a 40, la seguretat dels alacantins va donar-los el triomf.

Per la seua part, Almussafes va saber refer-se del domini de Montserrat per a igualar 45 quan anaven tres jocs per baix. A partir d’ací, la iniciativa va ser totalment seua, tot i la brega dels de la Ribera Alta.

Amb estos resultats, la situació classificatòria de Vila-real i Montserrat penja d’un fil. Els castellonencs queden quarts amb tres punts en tres partides, mentre que els de la Ribera Alta segueixen cuers amb dues unitats i cap victòria, tot i la unitat sumada ahir.