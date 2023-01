En la XL Lliga CaixaBank de raspall hi ha un equip que està de dolç. La formació representativa de Xàbia, amb Vercher, Lorja i Néstor, no sap el que és la derrota en el que portem de competició. Els alacantins van sumar una nova victòria a força d’aguantar i pegar fort en les instants finals en un duel disputat al trinquet del Genovés. El 30-20 amb el qual va concloure el lluminós va suposar el triomf contra el conjunt de Castelló, amb Marrahí, Raúl i Marc, i que tornen a recuperar el lideratge en la fase regular amb sis unitats.

Una victòria que no es va veure fins al 25 per 20. En eixe moment, Vercher va posar sobre la taula la potència que guarda al braç dret per a enviar una vegada i una altra la pilota més enllà dels murs. Un fet que va significar l’únic tanteig aconseguit des del rest en una partida quasi al complet dauera.

L’espenta final dels xabiencs va suposar un premi a la resistència, ja que cal recalcar que Marrahí, Raúl i Marc van estrényer-los les rosques.

Així com els castellonencs convertien el dau amb més facilitat gràcies a la treta efectiva de Marrahí i les segones jugades, a Xàbia li costava més, però van saber pegar-li la volta a les dificultats. Sobretot amb un val i 15 en contra amb iguals a 20.

El consol per als de la Ribera Alta és que van arribar als 20 tantejos i van sumar una unitat per a acumular tres en total i situar-se tercers fins al moment.